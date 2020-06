Fleurs et plantes d'ornement: l'Iran a exporté 40 millions de dollars

Le directeur général de la direction de l'horticulture du ministère iranien de l'agriculture a déclaré: " L'année dernière, la production des fleurs et des plantes d'ornement a augmenté de 25%. Plus de 150,000 iraniens travaillent directement et indirectement dans ce domaine et un énorme investissement vient d'être réalisé dans ce secteur. Plus de 7800 hectares de terres agricoles et de serres sont consacrés en Iran à la culture de fleurs et de plantes d'ornement."

"Les pays destinataires pour les exportations iraniennes de fleurs et de plantes d'ornement sont les pays voisins notamment l'Irak, la Russie, le Turkménistan, l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan.", a ajouté GholamReza Taghavi.

Dans le calendrier iranien, le 25 khordad (le 14 juin) a été nommée la journée de fleur et de plante. La tradition iranienne vénère largement le respect de la nature, des arbres, des fleurs et des plantes.