Le Hajj est une manifestation de puissance contre les arrogants (Leader)

Dans un message à l'occasion du début du pèlerinage du Hadj, l'ayatollah Khamenei a déclaré:

«Concernant les incidents actuels aux États-Unis et le mouvement antiraciste là-bas, notre position décisive est de soutenir le peuple (américain) et de condamner le comportement impitoyable du gouvernement raciste de ce pays.»



Le leader a également déclaré qu'un tel comportement du gouvernement de Washington montre la profondeur de la crise éthique et sociale de la civilisation occidentale et réfute sa philosophie politique et économique.

L'ayatollah Khamenei a également critiqué la présence américaine dans la région d'Asie occidentale comme étant au détriment des nations régionales et une cause d'insécurité, de destruction et de retard.



Ailleurs dans le message, le Leader a évoqué la privation des musulmans du Hajj cette année en raison de la pandémie de coronavirus et a déclaré que même si elle est brève et se terminera dans un court laps de temps, les fidèles ont une leçon à considérer et à reconnaître la valeur de la bénédiction du Hajj.



Le Hajj est un rituel unique dans lequel il semble que tous les principaux aspects personnels, sociaux, terrestres, divins et historiques de la religion soient passés en revue, dit le message.

Contempler le Hajj nous amène à croire que nombre des aspirations de la religion pour l’humanité ne peuvent être réalisées sans synergie et coopération des fidèles, a-t-il déclaré.

Le Hajj est aussi une démonstration de pouvoir contre les arrogants qui sont à l'origine de la corruption, du pillage et de l'oppression, a poursuivi l'ayatollah Khamenei.

Le leader a souligné qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'opportunité de la Oummah islamique est l'unité dans le monde musulman contre les menaces et les inimitiés.

