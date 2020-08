Commerce iranien : 19,6 milliards de dollars d'échanges en 4 mois

Selon les douanes iraniennes samedi, Seyed Rouhollah Latifi a ajouté : « Au cours des quatre premiers mois, le montant définitif des exportations de produits non pétroliers du pays, à l'exception du pétrole brut, du mazout et du kérosène, ainsi que des exportations par valise, était 30,285 millions de tonnes dont la valeur a été estimée à huit milliards et 713 millions de dollars, ce qui représentait une diminution d'environ 40% de la valeur en dollars par rapport à la même période l'an dernier. »

Les importations du pays durant cette période ont diminué de plus de 24 pour cent et ont atteint 10 milliards et 922 millions de dollars avec un poids de 11 millions et 793 mille tonnes, ajoute cette autorité.

Le secrétaire du Conseil de l'information douanière a noté qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, les principales destinations des marchandises d'exportation étaient respectivement la Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, l'Afghanistan et la Turquie.

M.Latifi a ajouté : « Au cours des quatre premiers mois de cette année, la plupart des marchandises importées des pays commerçants provenaient respectivement de la Chine, des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l'Allemagne. »

