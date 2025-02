La directrice générale de TV BRICS félicite l'IRNA pour son 90e anniversaire et souligne son influence mondiale

Dans son message envoyé vendredi à IRNA, Tolstikova a exprimé ses sincères félicitations pour cet anniversaire, soulignant que ce jalon était le reflet de l'engagement indéfectible d'IRNA pour un journalisme de qualité, apportant une couverture précise et éclairante qui a contribué à façonner le discours public en Iran et au-delà des frontières.

La directrice générale a également fait référence à l'accord de coopération entre l'IRNA et TV BRICS, le qualifiant de modèle de coopération médiatique réussie, qui a renforcé les liens entre la Russie et l'Iran à travers des échanges réguliers de contenu et la promotion de points de vue communs.

Elle a poursuivi en ajoutant que, tout en célébrant les réalisations de l'IRNA, elle attendait avec impatience la poursuite de leur collaboration, visant à accroître la compréhension mutuelle et à préserver les valeurs du journalisme professionnel.

Dans la dernière partie de son message, Tolstikova a exprimé son souhait que l'héritage professionnel et l'intégrité d'IRNA perdurent pendant de nombreuses années et contribuent au renforcement des relations d'amitié entre les deux pays, adressant ses vœux de succès, de nouvelles réalisations et d'un public croissant à l'ensemble de l'équipe de l'IRNA.