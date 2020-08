L'Iran organisera le 3ème festival du film au Japon à partir du 10 août

Le bureau de l'attaché culturel iranien à Tokyo a parrainé la Semaine du cinéma iranien au Japon.

L'événement culturel de trois jours se tiendra en coopération avec la municipalité de Minato City au sud-ouest de la capitale japonaise de Tokyo, l'association des producteurs de films du Japon, la Farabi Cinema Foundation et le département des affaires des expatriés iraniens avec l'Organisation de la culture et des relations islamiques (ICRO).

Lors de la Semaine du cinéma iranien, sept films iraniens sous-titrés en japonais seront projetés.

Les films incluent "Sweet Taste of Imagination", "Motherhood", "Vilaeiha", "Azar", "The Painting Pool", "So Close, So Far" et un documentaire sur la défense sacrée en souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pendant l'Irak a imposé la guerre à l'Iran 1980-88.

Fin juillet, le bureau de l'attaché culturel de l'ambassade d'Iran à Tokyo a déclaré qu'il avait travaillé sur la traduction de huit films iraniens traduits et sous-titrés en japonais pour divertir le public et également être une référence pour les Japonais qui étudient et apprennent la langue persane.

