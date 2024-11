Araghchi appelle les membres du Conseil des gouverneurs à s'opposer aux actions illégales des trois pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni)

Seyyed Abbas Araghchi, mercredi soir 20 novembre, lors d'un entretien téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères d'un certain nombre d'Etats membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, (le Brésil, l'Afrique du Sud, le Bangladesh, l'Algérie, le Burkina Faso, le Pakistan et la France), évoquant le rôle du Conseil des gouverneurs, a considéré que la réunion actuelle de ce Conseil est importante pour protéger la crédibilité de cette organisation et garantir son statut professionnel et son indépendance.



Condamnant les actions non constructives et injustifiées des trois pays européens à l'égard des activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, Araghchi, rappelant les accords conclus entre l'Iran et l'AIEA lors de la récente visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, a précisé : les actions inappropriées des trois pays européens pour émettre une résolution contre l'Iran ne feront que perturber les processus interactifs entre l'AIEA et l'Iran.