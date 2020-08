Exportation de poissons d'aquarium produits en Iran vers différents pays

Kachan - IRNA – « chaque année, environ 40 millions de poissons d'ornement sont produits dans la ville de Kachan, qui, en plus d'approvisionner les marchés intérieurs, sont exportés vers la Russie, la Turquie, l'Irak, le Koweït et les Émirats arabes unis et d'autres pays riverains du golfe Persique », a déclaré le directeur du Jihad (Effort) agricol de la ville de Kachan (centre), Majid Kafizadeh.

Dans un entretien avec l'IRNA mardi, Majid Kafizadeh a déclaré: Il y a 549 unités d'élevage de poissons d'ornement avec 1 700 piscines à cette fin à Kachan. « Cette année, plus de 17 millions de poissons d'ornement ont été produits et commercialisés dans cette ville », ajoute le directeur du Jihad (Effort) agricol de Kachan. Pour cette autorité agricole la diversité des espèces constitue comme l'une des caractéristiques les plus importantes de ces poissons d'ornement chez nous. La ville de Kachan avec une population de plus de 368 mille personnes, est située à environ 200 km au nord d'Ispahan.