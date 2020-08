Bagdad souligne la nécessité et l'importance de relations solides Iran-Irak

New York (IRNA) - Lors d'une conférence de presse avec son homologue américain, Mike Pompeo, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a souligné les liens géographiques, historiques, culturels et économiques avec l'Iran et la nécessité de le renforcer.

« L'Iran est un pays voisin, c'est pourquoi il existe des liens et des affinités géographiques, historiques, culturels et économiques entre l'Iran et l'Irak », c’est ainsi qu’a réagi Fouad Hussein lors d'une conférence de presse conjointe, mercredi 19 août, aux côtés du Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, après que ce dernier a prétendu que le recours à un mécanisme controversé connu sous le nom de «snapback sanctions» qui permet d’imposer à nouveau des sanctions onusiennes contre l’Iran, serait « bénéfique » pour tous les pays ! « La politique étrangère, et la politique irakienne en général, est basée sur ses intérêts nationaux. Nous voulons de bonnes relations avec nos voisins. Personne n'est impliqué dans les affaires irakiennes, et toute décision ou affaire en Irak sera prise par les Irakiens eux-mêmes », a poursuivi le très haut diplomate. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**