La révolution islamique iranienne a détruit l'équilibre du pouvoir des ennemis (chef du CGRI)

Faisant référence à la personnalité du défunt Imam Khomeini (| RA), le général de division Hossein Salami dans une interview télévisée samedi dernier a déclaré que le fondateur de la révolution islamique avait résisté aux grandes puissances et montré que des puissances comme les États-Unis, l'Union soviétique et d'autres puissances n'avait pas sa place dans le monde.

Ce que le défunt Imam a dit à l'époque est maintenant totalement attesté que les États-Unis ne peuvent rien faire (contre l'Iran), a-t-il ajouté.

Faisant référence à l'épopée que la nation iranienne a créée pendant huit ans de guerre imposée par l'Irak, il a déclaré que les années de guerre avaient produit de nombreuses histoires formidables inspirées par ce qui s'était passé le jour de l'Achoura.

L'animosité des puissances hégémoniques contre l'Iran était due au fait que la victoire de la révolution islamique dans le pays mettait leurs intérêts en danger, a-t-il ajouté.

Tous les membres du CGRI ainsi que les forces Basij étaient prêts à se sacrifier pour la grande nation iranienne et défendront la dignité, la prospérité, la sécurité et la paix de la nation jusqu'à la dernière goutte de leur sang, a déclaré Salami.

L'Iran ne devait pas être intimidé par des bluffs et des menaces et fera les choses nécessaires si ses droits dans l'accord nucléaire sont violés, a-t-il déclaré, faisant référence à l'importance des droits de l'Iran concernant le JCPOA, ajoutant que de sorte que le peuple ne devrait pas être le moins du monde concerné car l'Iran a prouvé à maintes reprises dans le passé qu'il n'est dépendant d'aucun pays.

Il a souligné que la nation iranienne peut freiner les pressions politiques, économiques et psychologiques, ajoutant que les ennemis veulent intimider et créer la peur chez les Iraniens alors que si les États-Unis choisissent d'appuyer sur la gâchette, aucune balle ne sortira certainement car l'Amérique est absolument isolée et l'Iran se défendra fermement car c'est une question de politique et les Américains certainement échouer dans ce domaine aussi.

Il a également souligné les récentes menaces du président américain de frapper l'Iran «d'une ampleur 1000 fois plus grande» à la suite d'un faux rapport d'un média américain sur un prétendu projet iranien d'assassiner un diplomate américain.

Il a dit que l’Iran prenait au sérieux la vengeance du martyr Soleimani, car il ciblerait les auteurs de l’assassinat et se vengerait de manière équitable.

L'Iran ciblera ceux qui ont eu un rôle direct ou indirect dans le martyre du lieutenant-général Ghasem Soleimani, a-t-il ajouté.

Salami a également noté que si les Américains veulent combattre l'Iran, ils doivent être dans la région et ils ne peuvent pas combattre l'Iran en dehors de la région.

Lorsqu'ils sont stationnés dans la région, ils sont sous la vue de l'Iran, de sorte que l'Iran est capable de brûler et d'occuper tous ses intérêts et bases dans la région.

Ailleurs dans ses remarques, Salami a évoqué l'assassinat du lieutenant-général Soleimani, et a déclaré que lorsque les États-Unis ont assassiné le grand général iranien Soleimani, le monde entier a protesté contre leurs actions et a noté que la vengeance sévère de la nation iranienne n'est pas encore accomplie et cela ne se matérialisera que sous la forme de l'annihilation des puissances hégémoniques.

Faisant référence au caractère exceptionnel et brillant du général martyr Soleimani, il a souligné son rôle inégalé dans la fortification de la vague de résistance et la défaite des politiques du régime américain, britannique et israélien a déclaré que son martyre a en effet injecté une nouvelle vie dans le corps de la résistance d'une manière que les jeunes du monde islamique sont maintenant après avoir vengé son assassinat.

Le commandant du CGRI a également évoqué les accords de normalisation en cours entre certains États arabes et le régime sioniste, affirmant que de tels mouvements ne font qu'ajouter à la haine des nations régionales envers le régime israélien. Les accords de normalisation qui ont servi dans le cadre de la campagne électorale de Donald Trump ont mis des cordes autour du cou de certains États arabes en l'absence absolue de Palestiniens, a-t-il ajouté.

