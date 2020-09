Iran : la valeur des exportations du secteur minier atteint 2,1 milliards de dollars

Selon le correspondant économique de l'IRNA mercredi, sur la base des informations douanières de la République islamique d'Iran, le volume du commerce extérieur du pays au cours des cinq premiers mois de cette année a atteint 24 milliards et 600 millions de dollars, au cours desquels 52 millions de tonnes de marchandises ont été exportées.

Les statistiques montrent qu'au cours des cinq premiers mois de cette année, plus de trois millions de tonnes de chaînes d'acier et de produits sidérurgiques connexes d'une valeur de plus de 1,118 milliard de dollars ont été exportées vers des marchés cibles.

De même le volume des exportations des industries minières et minérales au cours de la période intéressée par ce rapport a atteint plus de 15 millions et 699 mille tonnes.

Le volume des importations du pays au cours des cinq premiers mois de cette année a atteint 13 millions et 800 000 tonnes d’une valeur de 13 milliards et 700 millions de dollars.

9468**