Production de plasma : l’Iran bientôt «autosuffisant»

« Nous devons envoyer 400 000 litres de plasma en Allemagne chaque année et payer 170 euro/ litre pour que ce pays envoie des produits plasmatiques vers l’Iran », a déclaré le Dr Mostafa Qaneï à propos de l'approvisionnement en plasma et de ses produits dans le pays, rapporte l’IRNA citant le la vice-présidence pour la Science et la Technologie.

Il a rappelé : « Aujourd'hui, nous avons atteint un point où nous pouvons répondre à nos besoins sans avoir besoin d'autres pays. Une usine a été installée dans le pays pour fournir des produits à base de plasma, et les produits de la société sont censés répondre à 30% de la demande intérieure d’ici deux ans ».

M.Qaneï a poursuivi: « Ce produit a été localisé par une société iranienne basée sur le savoir. »

Une grande partie du sang est constituée d'un liquide jaune appelé plasma, un produit vital qui aide à faire circuler tous les composants sanguins dans le corps. Ce fluide vital est nécessaire à un grand nombre de patients, et l'épidémie de coronavirus a poussé le système médical du pays à faire plus d'efforts pour le fournir.

Le plasma représente 55% du sang, le fluide dont dépend la vie de certains patients. Ce fluide vital est utilisé entier ou en produits isolés. Ces produits sont largement utilisés dans le traitement des brûlures, chocs, traumatismes et autres urgences médicales.



Ses protéines et ses anticorps sont également utilisés pour traiter des conditions médicales chroniques telles que les maladies auto-immunes et l'hémophilie. Les personnes atteintes de ces conditions peuvent avoir une vie longue et utile avec ces traitements. En fait, certaines organisations de santé appellent le plasma le «cadeau de la vie».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**