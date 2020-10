La campagne de pression américaine contre l’Iran «exemple de terrorisme d’État» (l’envoyé à l’ONU)

Majid Takht-Ravanchi a fait cette remarque lors d'une réunion du sixième comité de lutte contre le terrorisme de l'Assemblée générale des Nations Unies, jeudi soir.

«La politique de pression maximale des États-Unis sur l'Iran est conçue pour cibler délibérément et sans discrimination des civils innocents dans le but de créer des souffrances et des épreuves, ainsi que d'attiser des troubles sociaux conformément à la politique défectueuse de changement de régime», a déclaré Takht-Ravanchi .

«La République islamique d'Iran condamne fermement le terrorisme sous toutes ses formes, y compris le terrorisme d'État et le terrorisme économique et médical, qui sont pratiqués par des mesures coercitives unilatérales», a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le département américain du Trésor a défié les objections humanitaires de l’Europe et a pris pour cible le secteur financier iranien en imposant des sanctions à 18 banques iraniennes dans le but de couper la République islamique du système financier mondial.

Malgré les affirmations du Trésor américain selon lesquelles les sanctions ne s'appliqueront pas aux transactions de fourniture de produits agricoles, de nourriture, de médicaments ou de dispositifs médicaux à l'Iran, les diplomates européens ont affirmé que les sanctions américaines auraient des conséquences humanitaires désastreuses.

Takht-Ravanchi a poursuivi en disant que la terreur des nations était depuis longtemps un défi mondial majeur pour la communauté internationale, car elle tue d'innombrables innocents et entraîne en même temps des conséquences dévastatrices pour la stabilité et la sécurité des nations.

Soulignant que la pandémie de coronavirus a changé l'état de santé de nombreuses communautés, le diplomate iranien a déclaré que l'imposition de lois et de règlements américains ayant un impact extraterritorial sur mon pays et d'autres pays est, par définition, équivalente au terrorisme, qui a gravement aggravé les conditions de santé générales pendant l'épidémie.

«Les mesures coercitives sont une manifestation de violence structurelle qui viole les droits de l'homme, le droit à la paix, le droit au développement, le droit à la santé et, surtout, le droit à la vie», a noté Takht-Ravanchi.

Les nouvelles sanctions viennent au mépris flagrant des appels internationaux croissants à Washington pour qu'il assouplisse ses sanctions contre l'Iran, qui ont gravement empêché le pays d'accéder à des articles médicaux vitaux alors que le monde lutte pour contenir le virus mortel.

Le mois dernier, le président iranien Hassan Rohani a condamné les sanctions américaines au milieu de la pandémie mondiale, affirmant que la Maison Blanche ne savait rien de l'humanité.

L'Iran lutte contre la pandémie la plus meurtrière que le monde ait connue depuis de nombreuses décennies au milieu des sanctions.

Le nouveau coronavirus, qui a éclaté dans la ville chinoise de Wuhan fin décembre avant de se propager dans le monde entier, a jusqu'à présent infecté plus de 488 000 personnes et fait quelque 28 000 morts en Iran.

Les États-Unis propagent le terrorisme à tous les niveaux

Ailleurs dans ses remarques, l'envoyé iranien auprès de l'ONU a évoqué l'assassinat américain du haut commandant antiterroriste iranien, le lieutenant général Qassem Soleimani, et a déclaré que l'acte brutal et lâche était un «exemple clair de terrorisme d'État» en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international.

