Khajeh Nassir Toussi, le génie iranien

La Journée nationale de l’ingénierie est célébrée en Iran le 5 esfand (le 23 février), pour commémorer la mémoire de Khajeh Nassir al-Din Toussi (1201-1274), un savant iranien.

Toussi né au Grand Khorassan, en 1201 est un érudit persanophone maîtrisant l'arabe, le Coran, les hadiths, la jurisprudence islamique et chiite, la logique, la sagesse, la philosophie, les mathématiques, la biologie, la médecine et l'astronomie.

Toussi a établi des tables très précises des mouvements planétaires, comme le montre son livre Zij-i ilkhani (les Tables ilkhanides). Ce livre contient des tables astronomiques permettant de calculer la position des planètes et le nom des étoiles. Son système planétaire était le plus avancé de son époque et fut largement utilisé jusqu'au développement du modèle héliocentrique à l'époque de Copernic. Entre Ptolémée et Copernic, il est considéré comme l'astronome le plus éminent de son temps.

Un cratère lunaire de 60 km de diamètre situé dans l'hémisphère sud de la Lune porte son nom, « Nasireddin ».

Il a inventé la technique géométrique appelée couple Toosi pour ses modèles planétaires, qui génère un mouvement linéaire à partir de la somme de deux mouvements circulaires. Il a également calculé la valeur de 51" pour la précession annuelle des équinoxes et a contribué à la construction et à l'utilisation de certains instruments astronomiques, dont l'astrolabe.

Il a consacré sa vie à l’écriture et aux recherches scientifiques tout en gardant son contact officiel avec les Ilkhanides pour bien soutenir les intérêts de sa nation face aux Mongols.

Son amitié politique avec Hulagu Khan (petit-fils de Gengis Khan) lui offre la possibilité financière de construire le grand observatoire de Maragheh, une bibliothèque et un centre de recherche pour tous les scientifiques internationaux, iraniens, arabes, indiens et même chinois. L'école d'astronomes de Maragheh (Nord-Ouest d’Iran) a apporté des contributions significatives au développement de l'astronomie au XIIIe siècle.

Il est l'un des premiers pionniers d'une forme d'évolutionnisme dans la pensée scientifique.