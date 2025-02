Nous ne pouvons pas oublier le soutien de Nasrallah à la Palestine (porte-parole du Hamas)

Dans une déclaration au correspondant de l'IRNA dimanche, le porte-parole du Hamas, Abdul Latif Al-Qanou, a déclaré que le martyr Sayyed Hassan Nasrallah et ses camarades de la Résistance islamique au Liban, ainsi que le peuple de ce pays, ont sacrifié leur vie et leurs biens aux côtés du peuple palestinien et de la résistance, alors que certains, à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, conspiraient contre la résistance.

Les sacrifices, les efforts et l'altruisme du martyr Sayyed Hassan Nasrallah, et sa vie pleine d'efforts et de sacrifices pour la cause de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa, ne seront pas oubliés par le peuple palestinien, a-t-il ajouté.

Au cours de l'opération Al-Aqsa, Sayyed Hassan Nasrallah et les moudjahidines et combattants libanais ont présenté les plus beaux exemples de sacrifice et d'abnégation, a-t-il souligné en ajoutant que le martyr Sayyed Hassan Nasrallah s'est tenu sur la ligne du djihad et de la résistance aux côtés du peuple palestinien et de sa résistance, et est resté un défenseur de la cause palestinienne et des droits et exigences du peuple palestinien.

Il a poursuivi en ces termes : « Le peuple palestinien n'oubliera pas l'accord global de paix : Le peuple palestinien n'oubliera pas le soutien matériel, moral, financier, militaire et médiatique apporté par le Hezbollah dans sa guerre contre l'entité sioniste, et le passage du temps ne nous fera pas oublier ce compagnonnage.

Le peuple palestinien assure tous ses partisans et sympathisants dans la région et dans le monde qu'il poursuivra sa lutte jusqu'à ce que l'entité sioniste soit éliminée et que cette glande cancéreuse soit éradiquée du sol palestinien et de la région.

Il a ajouté : «La perte d'un leader comme M. Hassan Nasrallah est très douloureuse, mais le martyre d'un leader remplacera des milliers d'autres leaders dans la nation islamique, et ce martyre renforcera également la force de la résistance en Palestine, au Liban et dans la région».

Il a déclaré : Les moudjahidines et les combattants de la nation islamique dans la région trouvent une motivation supplémentaire pour suivre les traces des martyrs et leurs objectifs, prendre leur revanche et lutter contre le régime sioniste et ses partisans et agents.

Il a ajouté : le martyr Sayyed Hassan Nasrallah a toujours porté la cause palestinienne dans son cœur et son âme, son cœur était avec la jeunesse militante en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et il a soutenu le peuple palestinien et la résistance avec ses mots, ses armes, sa position et les frappes sacrées du Hezbollah, en particulier lors de l'opération Al-Aqsa.

Al-Qanou a déclaré : Dans la bataille de l'inondation d'Al-Aqsa, Sayyed Hassan Nasrallah s'est tenu au nom de tous les peuples libres du monde, y compris les sunnites, les chiites, les chrétiens et les juifs, pour aider le peuple palestinien et sa résistance, et est entré en guerre contre la glande cancéreuse sioniste dans la région.

Les corps des deux martyrs, Sayyed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah au Liban, et Sayyed Hashim Safieddine, son adjoint, doivent être enterrés dans le sud du Liban aujourd'hui, dimanche 23 février 2025.