Cheikh Naïm Qassem : Nous continuerons le chemin de Seyyed Hassan Nasrallah, même au prix de notre vie

Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah Libanais, a prononcé un discours ce dimanche 23 février, à l’occasion des funérailles des martyrs Seyyed Hassan Nasrallah et Seyyed Hashem Safi al-Din, au stade Kamil à Beyrouth.

Dans son discours, Cheikh Naïm Qassem a déclaré : « Je vous parle au nom de mon frère et de mon bien-aimé, Seyyed Hassan Nasrallah. Salutations à vous, ô les plus fidèles, les plus nobles et les plus honorables des peuples, vous qui avez porté notre fierté au sommet, vous avez tenu votre promesse. »

A suivre...