Leader de la Révolution islamique : le vénéré Nasrallah est désormais "au sommet de sa gloire"

« Son corps pur sera enterré sur la terre de la lutte pour la cause de Dieu, mais son esprit et son chemin continueront de briller et de guider les croyants chaque jour, plus fièrement que jamais. La Résistance, a-t-il ajouté, ne cessera pas face à l'usurpation, à l'injustice et à l'impérialisme, et poursuivra son chemin jusqu'à atteindre son objectif, avec la permission de Dieu », a insisté son Éminence.

Il a également salué le nom glorieux et le visage lumineux de Seyyed Hashem Safi al-Din, un compagnon fidèle et proche de la direction de la Résistance au Liban. Il a adressé des salutations à ces deux martyrs ainsi qu’à tous les autres combattants courageux et dévoués tombés en martyr récemment, ainsi qu'à tous les martyrs de l'Islam. Il a enfin salué de manière spéciale les jeunes courageux du Liban.

Le texte intégral du message, a été lu par Sayyid Mojtaba Hosseini, représentant de l'Ayatollah Khamenei en Irak et membre de la délégation envoyée au Liban :

