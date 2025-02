Hassan Nasrallah était un leader mondial (responsable yéménite)

Al-Houri a déclaré lors d'une interview exclusive avec le correspondant de l'IRNA : « Hassan Nasrallah, le martyr de l'islam et des musulmans, était véritablement un internationaliste par excellence et un modèle de dirigeant islamique, un homme d'accord et de consensus, un homme de magnanimité, de chevalerie, d'arabisme et d'islam, au sujet duquel de nombreux dirigeants croyants n'ont pas divergé dans leurs différentes voies».

« Il était l'ennemi des ennemis de Dieu et la paix pour sa nation arabe et islamique, il a été perdu par les proches et les lointains, perdu par la nation islamique, perdu par l'axe du djihad et de la résistance et perdu même par ses ennemis parce qu'il était à la fois audacieux et sage sur toutes les grandes questions, parce qu'il représentait les premiers rangs de l'Islam face à l'axe du mal, l'Amérique et son partenaire Israël, de sorte que son tir n'est pas comme les autres tirs et que son missile n'est pas comme le reste des missiles.

M. Hassan Nasrallah, le fils du Prophète, l'arbre qui est fermement planté dans le sol et dont la branche s'étend dans le ciel, est aimé par tous les gens libres et craint par tous les hypocrites et les gens mauvais, il a vécu un combat fidèle et honnête comme l'Imam Ali et a été martyrisé fermement et fermement en acceptant et en ne se détournant pas comme son grand-père Hussein, alors félicitations à lui pour sa vie honorable et la mort des héros, a ajouté le responsable yéménite.

Les armées des jeunes du Hezbollah de tous les pays du monde islamique marchent sur le chemin de sa lutte et de son combat sans hésitation ni réticence, et de grandes victoires seront écrites par leurs mains grâce à son sang pur et à ses sacrifices, avec ses camarades et tous nos martyrs vertueux, a-t-il dit et a insisté sur le fait que le martyr n'a pas créé le Hezbollah et la résistance islamique et ne l'a pas fait progresser au niveau où elle se trouve aujourd'hui pour protéger uniquement le Liban, mais pour renverser les complots stratégiques de l'ennemi contre la nation islamique et contre les peuples arabes et leurs régimes, y compris certains régimes qui impriment ou sont de connivence avec l'ennemi, comme en témoigne l'ennemi américain et sioniste qui ose renverser la Syrie et menace la Jordanie, l'Égypte et même l'Arabie saoudite d'un déplacement.

Al-Houri a déclaré : Les jours ont prouvé que le Liban et de nombreux régimes et peuples sont redevables à Sayyed Hassan Nasrallah et à la Résistance, première ligne de défense contre l'occupant et ses partisans, et Dieu a voulu que tout cela soit révélé une fois que Sayyed a été martyrisé, afin que les gens connaissent le secret qui était entre lui et Dieu, la grande faveur qu'il lui a accordée, et la grande abondance qu'il lui a accordée, faisant de lui un symbole à suivre, un village qui dit la vérité, et un administrateur du parti, du Liban et de la nation arabe et islamique.

Il a ajouté : « À court et à moyen terme, on ne s'attendait pas à ce que le jour vienne où les Arabes et les musulmans seraient victorieux d'Israël, mais le maître, le parti et la résistance ont remporté la victoire en 2000, puis en 2006, brisant ainsi l'invincibilité de l'ennemi qui était invincible selon la propagande mensongère à laquelle de nombreux régimes l'ont soumis.

Al-Houri a déclaré : « Cela a eu un grand impact sur les factions palestiniennes qui résistent à l'occupation sioniste, car cela a renforcé leur détermination et leur jihad et a intégré les rôles de chacun pour parvenir au salut, à la liberté et à la libération de chaque pouce de la Palestine, et le témoin le plus éminent de cela a été la bataille d'Al-Aqsa, qui a été gagnée grâce à un chemin et à une marche liés à Dieu et au Coran et aux drapeaux de cette nation qui sont confiants dans la victoire et le soutien de Dieu ».

Il a souligné : « La résistance a été lancée pour promouvoir la prise de conscience au sein de la nation et pour connaître son véritable ennemi et a réussi dans une large mesure à contrecarrer de nombreux plans et conspirations des ennemis et de leurs mercenaires dans la région, et la position de soutien et permanente de la résistance islamique à tous les peuples libres dans le monde arabe a été essentielle et déterminante pour contrecarrer les conspirations ».

« Il suffit de regarder aujourd'hui l'état de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite pour savoir que la résistance et Sayyed les protégeaient, mais les dirigeants de ces pays et d'autres ne l'apprécient pas et ne l'ont pas apprécié à l'époque, ce qui est une question de malchance et d'erreur de calcul », a-t-il ajouté.