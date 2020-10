Iran: la production de poudre détergente a augmenté de 10,7%

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la production de médicaments et de pneus de voiture a également augmenté depuis mars 2020.

Au cours de la période mentionnée, la production de médicaments a augmenté de 6,6%.

En outre, les usines iraniennes de pneus avec un record de 131 400 tonnes de production depus mars 2020, ont enregistré une croissance de 29,5%.

D'après ce bilan du ministère iranien de l'Industrie, la production de panneaux de particules et de fibres aussi a augmenté de 16,5% et 6,3% pour atteindre respectivement 400 200 mètres cubes et 667 300 mètres cubes.

L'augmentation de 16,9% de la production d'huile industrielle avec une production de 311 100 tonnes et augmentation de 7,9% de la production de produits pétrochimiques avec une production de 30 540 000 tonnes, constituent d'autres statistiques importantes de l'industrie iranienne au cours des 6 premiers mois de l'année solaire 1399.

Selon ce rapport, depuis le début de l'année solaire 1399 (mars 2020), 2 500 tonnes de fibres acryliques ont été produites dans le pays. Cette statistique, par rapport à l'année dernière, montre une croissance de 229,3%, soit la plus forte croissance parmi les produits industriels.

Le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce a annoncé ses plans annuels en 1399 dans le cadre de sept axes principaux:

Le développement de la fabrication nationale, la gestion des importations, le développement des exportations non pétrolières, la promotion de la technologie et des produits fondés sur le savoir, la gestion des marchés et l'organisation logistique figurent parmi les axes des plans industriels et commerciaux de l'Iran pour l'année 1399.

