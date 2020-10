Nanotechnologie : production en Iran de bouteilles en plastique résistantes aux chocs

Selon un rapport publié samedi 31 octobre par le centre spécial pour le développement de la nanotechnologie, la casse et la fissuration dans l'industrie de la fabrication de bouteilles en plastique ont créé des problèmes pour les entreprises de fabrication ainsi que pour les consommateurs. Par conséquent, la société a créée un nano-additif nécessaire pour rendre ces bouteilles plus durables et a produit les premières bouteilles en polypropylène renforcées par la nanotechnologie.

« En ajoutant ce nanomatériau aux bouteilles, leur résistance a été augmentée à un niveau acceptable, de sorte qu'en jetant à une distance d'un mètre, aucune rupture ou couture ne se crée dans la bouteille. Ayant reçu le résultat escompté des tests, il est entré dans la chaîne de production de l'entreprise et a été produit en série avec un tirage de 900 000 bouteilles par mois », explique un expert en recherche et développement de la société.

L'utilisation de nano-additifs est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer les propriétés finales des plastiques.

L'un des plus gros problèmes dans la production de produits polymères, en particulier dans les polymères PP et UPVC, est le problème de la fragilité chez les pièces finales telles que les tuyaux, les raccords, les profilés et les panneaux, en particulier à basses températures. Pour renforcer la tolérance et réduire les impacts de tout potentiel choc à leurs produits fragiles, les fabricants sont contraints d'utiliser des modificateurs acryliques et CPE dans l'industrie UPVC et des élastomères thermoplastiques dans l'industrie PP, qui sont souvent importés et bien qu'ils améliorent la résistance aux chocs, ils affectent malheureusement les autres propriétés de la pièce.

La société a également développé et fourni des sacs de stockage antibactériens contenant des nanomatériaux pour augmenter la durée de conservation des aliments.

Ces sacs sont antibactériens en raison de leurs nanomatériaux et peuvent neutraliser les agents pathogènes.

