Muqarnas: un art ornemental exquis dans l'architecture iranienne

Muqarnas est une forme de voûte ornementée appliquée sur le dessous des dômes ou semi-dômes au-dessus des porches, des portes d'entrée, du dessous des minarets, du haut des porches des mosquées, du sommet des autels à l'intérieur des mosquées et d'autres structures.

Les ornements Muqarnas sont faits de briques, de plateaux, de carreaux et de bois ou de métal.

Les ornements de Muqarnas sont très similaires aux ruches. Ils sont construits sous la forme de couches superposées afin de décorer les bâtiments, et changent parfois d'apparence progressivement d'une forme géométrique à une autre.

En regardant les glaçons naturels et les cônes de calcaire à l'intérieur des grottes en Iran, on découvre que les premiers artistes de Muqarnas se sont inspirés des mêmes stalactites et stalagmites et ont construit des formes similaires à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments en utilisant des briques, du plâtre ou du ciment.

Les ornements Muqarnas sont généralement appliqués sur des surfaces concaves sous les plafonds, mais peuvent également être appliqués sur le dessus des murs, des plafonds, des coins des portes, etc.

Muqarnas était très populaire dans l'architecture iranienne avant l'avènement de l'islam. Bien sûr, c'était en quelque sorte différent de l'art des Muqarnas après l'avènement de l'islam. Pendant l'ère achéménide, l'art des Muqarnas a subi des changements considérables et est devenu de plus beaux designs à l'époque parthe.



Muqarnas a également influencé et conduit à l'évolution d'autres arts ornementaux et artisanaux tels que le tissage de tapis, le carrelage, l'art du stuc, etc.

De nombreuses œuvres d'art exquises de Muqarnas sur les portails ainsi que dans les dômes, les salles de prière et les autels ont conduit à l'évolution sans cesse croissante de l'art du carrelage et de la sculpture sur bois, qui a été appliquée aux piliers en bois à l'intérieur des mosquées, etc.

Des échantillons inégalés de ces sculptures sur bois peuvent être vus dans les mosquées datant de l'ère safavide.

Parmi les œuvres d'art de Muqarnas en brique et en tuile les plus exquises sur les monuments iraniens, on trouve celles du palais Aali Qapu à Ispahan, de la mosquée bleue à Tabriz, de la mosquée Shah à Ispahan, de la grande mosquée de Yazd, du jardin Chehel Sotoun à Ispahan, de la mosquée Vakil à Shiraz et de Sepahsalar. Mosquée de Téhéran.

