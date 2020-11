L'Iran produit des freins pour le train de marchandises

« Aujourd'hui, 122 flottes de trains produites localement rejoindront le réseau ferroviaire et nous espérons qu'avec l'aide du système financier du pays, davantage de flottes seront permutées dans le réseau ferroviaire d'ici la fin de l'année », a déclaré Saïd Rasouli, à l’occasion de l’arrivé ce mardi de 122 flottes de train de production nationale et de 15 locomotives grues au réseau ferroviaire dont la cérémonie d’ouverture s'est tenue avant midi en présence du ministre des Routes et du Développement urbain.