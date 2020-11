Covid-19 : le vaccin iranien bientôt dans la phase d'études humaines (Ministre)

Kermanchah (IRNA) - Le ministre iranien de la Santé et de l'Éducation médicale a salué l'avancement des études nationales dans le domaine du vaccin contre le Covid-19 et a déclaré : « Le vaccin du Covid des entreprises iraniennes fait actuellement l’objet des études animales et entrera bientôt dans la phase d’études humaines. »

Selon l'IRNA, le Dr Saïd Namaki s’exprimant mardi 10 novembre lors d'une réunion de la cellule de la gestion de l’épidémie de Covid à Kermanchah (ouest) tenue dans le gouvernorat de la région, a indiqué : « Bien que le virus du nouveaux Coronavirus soit très complexe, des progrès significatifs ont été réalisés en Iran dans le domaine de la fabrication de médicaments à base de plantes et chimiques. » « A cela s’ajoute des avancées dans les méthodes de diagnostic », se félicite le ministre iranien de la Santé et de l'Éducation médicale.