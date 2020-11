6 membres du corps professoral de l'Université du Lorestan dans la liste des meilleurs scientifiques du monde

Dans une interview accordée à l'IRNA, Ahmad Ahmadi Khaladji a déclaré: "Six des professeurs de l'Université du Lorestan ont été acceptés dans la liste des meilleurs scientifiques du monde."

Cette liste est annoncée par la base de données Scopus qui classe les meilleurs chercheurs du monde dans 22 domaines scientifiques et 176 sous-disciplines de manière très spécialisée. Les articles de professeurs acceptés dans cette base de données sont également classés en fonction du nombre de visites et d'études menées.

"Mohsen Izadi du Département de génie mécanique et polymère de la Faculté de génie, Amir Hamzeh Haghi Abi du Département de génie agricole, sciences hydriques de la Faculté d'agriculture et des ressources naturelles, Massoud Alirezaei du Département des sciences fondamentales de la Faculté de médecine vétérinaire, Ali Farmani du Département d'électronique de la Faculté d'ingénierie, Saeid Farhadi du Département de chimie minérale de la Faculté des sciences fondamentales et Yaghoub Mansourpanah du Département de chimie organique de la Faculté des sciences fondamentales sont des professeurs admis dans cette base scientifique.", a précisé Ahmadi Khaladji.

Scopus est l'un des index de citations les plus connus et a collecté des informations bibliographiques sur environ 60 millions de documents. Cette base de données contient les articles d'environ 5 000 éditeurs scientifiques du monde entier et a indexé les informations de 16 500 revues de recherche scientifique.

334 membres du corps professoral enseignent à l'Université de Lorestan, dont 20 sont des Professeurs et 80 sont des Maîtres de conférence, et maintenant le ratio étudiants/professeurs de cette université a atteint 25,34.

