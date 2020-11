Journée mondiale de la science: l'Iran, un pays pionnier dans le monde

Esmaïl Ghaderifar, dans une interview accordée à l'IRNA, tout en commémorant le 10 novembre, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, a souligné: "Ces dernières années, avec les efforts des chercheurs iraniens, l'Iran a pu apporter une très bonne capacité dans le domaine de la production scientifique, comme le rapportent des bases de données de citations internationales réputées telles que Scopus, ISI et d'autres autorités scientométriques. Quant à la production scientifique, l'Iran est l'un des pays pionniers dans le monde entier."

Le chef du Centre de développement technologique de la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie a rappelé: "Ces dernières années, dans les classements mondiaux, l'Iran était à la seizième place dans la production scientifique. Et certaines branches scientifiques telles que la nanotechnologie, la biotechnologie, la biotechnologie, l'Iran est classé quatrième, neuvième et quatorzième dans le monde."

En 1999, et lors du Sommet de Budapest en Hongrie, l'UNESCO, en tant qu'organisation culturelle, scientifique et éducative internationale la plus prestigieuse, a nommé le 10 novembre Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement.