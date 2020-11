Deux représentants de l'équipe nationale iranienne parmi les meilleurs d'Asie

Après la fin de ces compétitions, la Confédération asiatique de football a publié les résultats de son dernier sondage sur les meilleurs joueurs des équipes nationales asiatiques lors de matches amicaux, où brillent les noms de 2 joueurs de l'équipe nationale iranienne de football.

Il s’agit de Kaveh Rezaï et Vahid Amiri.

Mohammed al-Rumaihi de Bahreïn, Hwang Ui-jo de Corée du Sud, Musa Al-Taamari de Jordanie, Md Saad Uddin, Mohanad Ali et Ibrahim Bayesh d'Irak et Ali Maktoub des Émirats arabes unis figuraient entre autres dans ce sondage.

Lors d’un match préparatoire tenu en Bosnie-Herzégovine, l'équipe nationale iranienne de football a réussi à battre son hôte avec un score de 2: 0. Kaveh Rezaei a marqué le premier but de l'équipe nationale dans ce match. Quant à Vahid Amiri il a été inclus dans ce sondage avec une aide au but et une précision de 74%.

