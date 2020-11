Le plan secret des États-Unis pour détruire les structures étatiques de l'Afghanistan

Dans une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à Kaboul, Saeid KhatibZadeh a déclaré: "Les États-Unis essayent de quitter l'Afghanistan d'une manière qui conduit à la guerre et à l'effusion de sang.

"Un pays ne peut pas occuper un autre pays et tuer le peuple de ce pays et laisser un sinistre héritage de guerre et d'effusion de sang, pour ensuite décider de partir en faisant de son mieux pour détruire les institutions étatiques de ce pays dans l'espoir de réserver une place en vue d'y retourner dans le futur.", a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

KhatibZadeh a souligné que les États-Unis, en tant que pays occupant l'Afghanistan, ont la responsabilité de respecter le droit international et de ne pas remettre la terre brûlée aux Afghans lorsqu'ils quittent la région.

"La vérité est que nous avons vraiment confiance dans le processus de paix. Toutes les parties afghanes et tous les groupes doivent pouvoir s'exprimer dans un processus totalement inter-afghan. Nous pensons que la guerre et la violence n'apportent pas la paix et la prospérité au peuple afghan. La République islamique d'Iran fait tout son possible pour instaurer une paix durable dans un véritable processus du dialogue entre les parties afghanes.", a précisé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Khatibzadeh a déclaré à propos de l'objectif de sa visite à Kaboul: "L'Afghanistan a une haute priorité dans les relations extérieures de la République islamique d'Iran et nos relations sont définies sur la base d'un bon voisinage. Les déplacements très réguliers se font entre les autorités des deux pays et il y a quelques jours, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Afghanistan s'est rendu à Téhéran et les deux parties ont eu des entretiens détaillés sur un plan stratégique entre les deux pays. Je suis venu à Kaboul dans le même alignement et hier nous avons eu une discussion avec le Dr. Abdollah Abdollah, le président du Conseil suprême de réconciliation nationale, sur les aspects culturels et la diplomatie publique."

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré: "Le régime américain a tout mis en œuvre pour détruire l'avenir de l'Afghanistan par des accords secrets, mais l'Iran attribue au renforcement des structures actuelles de la République islamique d'Afghanistan, des droits des minorités et des droits religieux en Afghanistan. L’Iran est le seul pays qui a payé un prix cher, durant ses dernières années, pour que la République islamique d’Afghanistan soit une structure politique respectée."

Les relations Iran-Afghanistan sont, aujourd'hui, parfaites et respectueuses. Depuis des siècles, l'Iran a établi des liens profonds avec le gouvernement et le peuple d'Afghanistan et la République islamique d'Iran a accueilli des millions de réfugiés afghans, de sorte que de nombreux Afghans considèrent aujourd'hui l'Iran comme leur deuxième patrie.

