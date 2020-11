La volonté de l'Iran est de favoriser «les relations fraternelles avec les pays riverains du golfe Persique» (Rouhani)

S'exprimant lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mercredi, Rohani a déclaré: «J'espère qu'avec les nouveaux développements qui se produisent dans l'arène des relations internationales, les politiques hostiles de certains pays de la région seront ajustées et témoigneront d'un renforcement de l'opportunité de dialogue et de parvenir à un accord dans la région.»

Tout en soulignant le développement et l'approfondissement des relations bilatérales entre Téhéran et Doha dans tous les domaines d'intérêt mutuel, en particulier les relations commerciales et économiques, a ajouté Rohani : «L'accélération de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays sera également en faveur des nations et de la région.»

Ensuite, il a évoqué les accords conclus entre les hauts responsables des deux pays au cours de la réunion de la Commission économique mixte Iran-Qatar dans la ville historique d'Ispahan et a ajouté: «On espère que nous assisterons à la mise en œuvre de tous les plans convenus et aux relations florissantes entre les deux pays de l'Iran et du Qatar.»

Les pays de la région devraient coopérer et collaborer les uns avec les autres grâce à la sagesse, la rationalité et un dialogue honnête, a déclaré Rouhani, ajoutant: «Malheureusement, ouvrir des voies appropriées pour le régime sioniste entraînera une propagation de l’insécurité et de l’instabilité dans la région et il est vraiment surprenant pour nous que certains pays voisins considèrent leur sécurité à l’ombre de leurs relations avec le régime sioniste criminel qui est l’ennemi de toutes les régions et pays islamiques. »



Rouhani a en outre noté que les pays de la région peuvent régler eux-mêmes leurs problèmes à l'amiable et pacifiquement, ajoutant: «Il ne fait aucun doute que les deux pays d'Iran et du Qatar connaîtront de meilleures conditions dans les relations régionales avec l'aide l'un de l'autre».

L’émir du Qatar, pour sa part, a qualifié les relations entre l’Iran et le Qatar de «stratégiques et en développement» et a souligné que la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays serait conforme aux intérêts des deux nations. »



Le Qatar fera tout son possible pour mettre en œuvre ces accords signés entre les deux pays, a-t-il souligné.



«Nous pensons que la coopération entre l’Iran et les États de la région du golfe Persique doit être développée plus que jamais dans tous les domaines, y compris la sécurité des eaux régionales, afin que l’Iran joue un rôle très important à cet égard.»



Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**