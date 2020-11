La médaille d'or des Jeux Olympiques de Londres revenue à un haltérophile iranien (CIO)

Selon l’IRNA, la décision émane de la commission exécutive du Comité international olympique lors d’une réunion en ligne. Lors de cette réunion, compte tenu des résultats définitifs de dopage qui ont conduit à certaines disqualifications des athlètes d'haltérophilie et de cyclisme, il a été décidé de réélire les champions et de réattribuer les médailles et les diplômes d'honneur des Jeux olympiques de Londres aux vrais héros sportifs.

Dans la catégorie haltérophilie 105 kg, l’Iranien Nasir Chalal a remporté la médaille d'or, tandis que Bartlomiej de Pologne et Ivan Efremov d'Ouzbékistan ont remporté les médailles d'argent et de bronze. Dans les catégories d'haltérophilie de 56 et 62 kg, ainsi que dans les compétitions de cyclisme sur piste féminines, des changements ont été également apportés au classement des meilleurs athlètes.

