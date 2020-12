Iran/Afghanistan : ouverture officielle du chemin de fer Khaf-Herat

"Le chemin de fer Khaf-Herat est l'un des projets nationaux et internationaux les plus importants qui augmente non seulement les recettes en devise et un transport bon marché et économique des marchandises entre l'Iran et l'Afghanistan, mais encore contribue au renforcement de la stabilité et de la sécurité. Ce projet a également le potentiel de susciter une prospérité et de créer des occasions d'emploi sans précédent pour toute la région", a déclaré le gouverneur de Khaf au micro de l'IRNA, en marge de la cérémonie d'ouverture.

"En créant une capacité de transport annuelle de 12 millions de tonnes de marchandises et de marchandises La mise en exploitation du chemin de fer Khaf-Herat serait efficace dans l'augmentation du volume des exportations et des importations, de la prospérité économique de l'Afghanistan et le développement des échanges entre l'Iran et son voisin oriental l'Afghanistan", a-t-il encore déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**