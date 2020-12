La miniature d’Iran enregistrée par l’UNESCO

Présidée par S.E. Mme Olivia Grange, ministre de la culture, du genre, du divertissement et du sport de la Jamaïque, la 15e session du Comité intergouvernmental de la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel s’est ouvert en ligne pour cause de la pandémie du Covid-19 le 14 décembre et se poursuit jusqu’à 19 du dernier mois de l’année 2020.

Composé de représentants de 24 États parties à la Convention, le Comité se réunit une fois par an pour suivre la mise en œuvre de cet instrument juridique ratifié par 180 États et pour examiner les développements récents.

Lors de la réunion du mercredi soir, 16 décembre, l’Iran, la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan ont fusionné leur demande d’inscrire l'art de la peinture miniature sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

« Une fois examinée, la demande a été approuvée par un vote majoritaire et sans opposition et la miniature en tant que le15e patrimoine immatériel de l'Iran a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO », se félicite le vice-ministre iranien du Patrimoine culturel, Mohammad Hassan Talebian.

