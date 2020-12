Noël 2020 : l’ambassadeur d’Iran à Paris souhaite un monde «exempt de violence, de guerre, de sanctions et de terreur»

Dans un message émis à l’occasion du Noël 2020 et l’arrivée du Nouvel An chrétien, Bahram Qassemi a écrit : «Mes félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion de l’anniversaire de la bienheureuse naissance de Jésus-Christ (P) et de l'arrivée du Nouvel An au peuple et au gouvernement français ».

« L'année 2020 touche à sa fin alors que le monde demeure confronté à plein de nombreux défis toujours insolubles tels le phénomène néfaste du terrorisme, la violence, les doubles standards et diverses formes d'agression, d'occupation et d'assassinats ciblés », déplore le diplomate.