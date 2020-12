L'Irak doit plus de 5 milliards de dollars à l’Iran pour ses importations de gaz

Selon un rapport de l'IRNA le lundi 28 décembre, citant le ministère iranien du Pétrole, la Compagnie nationale iranienne du gaz a fourni des explications à la suite de la publication d'une interview accordée par un porte-parole du ministère irakien de l'électricité aux médias sur la réduction des exportations de gaz iranien vers ce pays.

« La société nationale iranienne du gaz a noté que la réduction des exportations de gaz vers l'Irak a été faite après des avertissements répétitifs sur les engagements liés aux contrats: le ministère irakien de l'électricité doit plus de cinq milliards de dollars à la société nationale iranienne du gaz pour les importations de gaz, dont trois milliards de dollars sont bloqués à la banque irakienne TBI est sont restés intouchables et plus de 2 milliards de dollars de la dette du ministère de l'électricité n'ont pas encore été payés par la partie irakienne », explique la société.

En outre, la partie irakienne doit plus d'un milliard de dollars à l’Iran pour des amandes liées aux infractions contractuelles au titre de l'accord.

La société nationale iranienne du gaz insistant sur le fait que le but des exportations est de générer des revenus, et que cet argent est destiné pour la nourriture et les médicaments, a déclaré : « Selon les termes de l’accord, nous avons réduit nos exportations du gaz vers l’Irak et cela après plusieurs avertissements qui ont été malheureusement ignoré par la partie irakienne. » « Dans tous les cas, la société nationale iranienne du gaz s'engage à appliquer strictement le contrat signé », a fait savoir la compagnie.

