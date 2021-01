Le CGRI dévoile une base de missiles souterraine stratégique sur les rives du golfe Persique

«Notre logique est de défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays et les réalisations de la révolution islamique», a déclaré Salami lors d'une cérémonie vendredi, avec le contre-amiral Alireza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI, et un certain nombre de hauts gradés. Des personnalités militaires iraniennes présentes.

Le chef du CGRI a déclaré: «Nous croyons que nos ennemis n'acceptent pas le pouvoir de la logique, mais s'appuient sur la logique du pouvoir. Il ne nous reste donc plus d'autre choix que de renforcer notre dissuasion offensive et défensive face à leurs complots coloniaux».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**