Production de riz : l’Iran 28e au monde

Téhéran - IRNA – « Selon les chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Iran est classé 28ème au monde en termes de production de riz et de superficie cultivée », a déclaré samedi le directeur général de l'Office des Céréales et des Produits de base du ministère iranien du Jihad agricole, Faramak Aziz Karimi.

« Selon les dernières statistiques publiées par la FAO, environ 510 millions de tonnes de riz blanc sont produites chaque année sur 167 millions d'hectares de terres arables », a déclaré samedi 9 janvier à l'IRNA Faramak Aziz Karimi. « Toujours selon les statistiques, environ 90% du riz mondial est produit et consommé en Asie, et environ 8% de la production de riz est dans le cycle du commerce mondial chaque année », a-t-il encore déclaré. « La Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et le Vietnam sont les plus grands producteurs de riz au monde », a poursuivi le directeur général de l'Office des Céréales et des Produits de base du ministère iranien du Jihad agricole. Selon les statistiques du commerce mondial, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et les États-Unis sont respectivement les cinq premiers exportateurs de riz au monde, a-t-il indiqué.