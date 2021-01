Iran: une production de 21,6 millions de tonnes de lingots d'acier en 9 mois

La même source a expliqué que le volume de la production iranienne d'alliages d'acier au cours de la même période l'année dernière s'élevait à 19 986 100 tonnes.

Il a ajouté que l'Iran était le dixième plus grand pays du monde en termes de production d'acier, et il s'attend à augmenter sa capacité nominale d'ici le printemps prochain, à 55 millions de tonnes, et à se hisser à la septième place au monde à cet égard.

Selon les statistiques pertinentes du pays, au cours des neuf derniers mois, l'Iran a réalisé plus de 2 179 milliards de dollars grâce à des exportations d'acier, qui s'élevaient à 5,6 millions de tonnes, vers l'étranger.

