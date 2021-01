Ambassadeur de Suisse en Iran: la coexistence ethnique et religieuse dans la province de Golestan est admirable

Markus Leitner, Ambassadeur de Suisse en Iran, a déclaré, vendredi soir, lors de la deuxième nuit du Festival international de la culture ethnique iranienne à Gorgan: "La province du Golestan, comme la Suisse, a une variété de cultures, de langues et de traditions, ce qui est bien sûr une bonne occasion pour l'épanouissement du tourisme."

"Le Festival international de la culture ethnique iranienne dans la province de Golestan n'est pas seulement une célébration de la diversité culturelle en Iran, mais aussi un stimulant pour un avenir prospère et réussi.", a ajouté le diplomate suisse dans son discours diffusé en ligne.

"La Suisse a toujours soutenu ses mœurs et coutumes locales, elle est donc connue comme un pays avec une grande richesse culturelle et doté des traditions vivantes. La Suisse a une diversité dans des domaines tels que la musique, les festivals et les rituels liés à l'agriculture, les sports anciens, les vêtements traditionnels et même une diversité religieuse, qui, malgré des caractéristiques communes, diffèrent d'une région à l'autre.", a souligné l'Ambassadeur de Suisse en Iran.

Rappelant les similitudes entre la Suisse et la province de Golestan, Markus Leitner a précisé: "La province du Golestan représente près de la moitié de la superficie de la Suisse et compte environ un quart de sa population. La beauté du monde réside dans la diversité de ses habitants. Bien que cette diversité puisse parfois être un défi pour les sociétés, une société sans diversité ne peut pas survivre. Je souhaiterais pouvoir être présent à Gorgan pendant le Festival international de la culture ethnique iranienne et vous accompagner dans la célébration de la diversité culturelle de cette province."

La province du Golestan, située au sud-est de la mer Caspienne, est connue sous le titre de galerie culturelle d'Iran en raison de sa diversité climatique, ethnique et religieuse.

Le secrétariat permanent du Festival des ethnies iraniennes est situé à Gorgan, la capitale de la province du Golestan. Ce festival se tient virtuellement en vue de respecter les protocoles sanitaires de la lutte contre le coronavirus.

