L'Iran et l'Italie réaffirment la nécessité d'élargir les relations parlementaires bilatérales

La rencontre était également axée sur les relations Téhéran-Rome, le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC), les questions régionales et internationales, rapporte l’IRNA, le jeudi 4 février.

Hamid Bayat, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, notant que les relations entre Téhéran et Rome remontent aux civilisations des deux pays, a déclaré : « Cette année, l'Iran et l'Italie célèbrent le 160e anniversaire de leurs relations diplomatiques. C’est une excellente occasion, tenant compte des récentes évolutions internationales, d'élargir les relations entre les deux pays, y compris dans la sphère parlementaire. »

Pour sa part, Piero Fassino, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, a évoqué les bonnes relations et coopérations entre les deux pays dans divers domaines, dont culturel et archéologique avant de qualifier l’Iran de « pays millénaire » et de « puissance régionale ».

Il a également réitéré le soutien de l'Italie à l’accord international sur le nucléaire iranien et a qualifié d’ « erreur » le retrait unilatéral de Turmp du Pacte.

Le haut parlementaire italien a émis l’espoir de voir la pleine mise en œuvre de l’accord nucléaire iranien pendant la présidence de Joe Biden.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**