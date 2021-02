Plus de 95% des équipements des Forces de l’Ordre iraniennes fraîchement reçus, sont de «fabrication nationale»

« Plus de 95% des équipements que nous venons de recevoir sont produits dans le pays, ce qui montre le savoir-faire et les compétences de nos jeunes professionnels engagés et révolutionnaires », s’est-t-il félicité.

Il fut un temps où notre pays importait les équipements les plus élémentaires dans le pays, mais aujourd'hui, en nous appuyant sur l'expérience, les connaissances et les compétences nationales, nous répondons à nos besoins de défense et de l’Ordre par les productions locales, se réjouit encore le Chef de la Police iranienne.

