L'Iran est l'une des plus anciennes civilisations du monde (Ministre vénézuélien du tourisme)

Téhéran(IRNA) - «L'Iran est l'une des plus anciennes civilisations du monde et étant donné le potentiel qui existe dans ce pays, j'espère me rendre encore en Iran avec de nouveaux projets touristiques », a déclaré le ministre vénézuélien du Tourisme lors d'une visite ce vendredi au Musée national à Téhéran.

Ali Padron Parades s'exprimant au micro des journalistes ce vendredi 26 février à l'issue de sa visite sur différentes sections du Musée national d'Iran, s'attarde sur son déplacement de quatre jours en Iran, l'occasion pour lui de découvrir diverses attractions touristiques et des monuments culturels et historiques à Téhéran, à Kerman et à Ispahan. « Je remercie le gouvernement et le peuple iraniens pour leur hospitalité », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Nous sommes venus en Iran pour renforcer les relations amicales et fraternelles qui ont déjà été établies. Au cours de cette visite, nous avons signé deux accords de coopération dans le domaine du tourisme. De même les organisateurs de voyages vénézuéliens se sont rendus en Iran pour rencontrer leurs homologues iraniens. » Réjoui de sa visite en Iran, le ministre vénézuélien du tourisme a poursuivi : « L'industrie du tourisme en Iran est très bonne. C'est un pays merveilleux pour les touristes. L'Iran a des sites touristiques très attractifs. Le Musée national, par exemple, pourrait être un favori des touristes vénézuéliens, et tout cela renforcerait les relations entre les deux pays. »