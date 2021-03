Iran-Europe: début des travaux d'un Forum des hommes d'affaires

Le forum de trois jours se tiendra par vidéoconférence avec la collaboration de l'Organisation de promotion du commerce d'Iran, de l'Union européenne et du Centre international des TIC.

Les militants économiques, les experts en affaires économiques et la presse, qui se sont inscrits à l'événement, exploreront les dernières voies de reprise et de développement des relations économiques entre l'Iran et l'Europe.

Les thèmes à couvrir dans ce forum incluent une nouvelle stratégie pour entrer les biens et services techniques iraniens en Europe, le maintien et l'expansion des relations entre les marchés financiers et les banques iraniennes et européennes, le soutien aux entreprises européennes intéressées à investir en Iran malgré les sanctions américaines actuelles et en à la lumière des obligations européennes dans le JCPOA,

expansion du commerce des plantes médicinales et des composants automobiles, des produits pétrochimiques et des services informatiques iraniens en Europe, du paysage des investissements européens en Iran et dans plusieurs autres domaines.

Mir Hadi Seyyedi, haut fonctionnaire de l'Organisation de promotion du commerce, a déclaré que grâce à cet événement, les entreprises iraniennes et européennes se familiarisent et explorent les opportunités d'investissement, ainsi que des idées précieuses propices à l'investissement.

Au cours de l'événement, des universitaires iraniens et européens donneront des conférences éducatives sur 12 sujets dans le but d'améliorer l'expertise et les compétences des entreprises iraniennes.

Le directeur général de Middle Ease à la Maison européenne - Ambrosetti, Luca Miraglia, a déclaré à l'IRNA que le forum était une réelle opportunité d'améliorer la capacité commerciale et d'étendre les exportations de l'Iran vers l'Europe.

Il a également estimé que «en ce qui concerne les sanctions américaines, on peut penser qu'aucune interaction n'est possible. Mais je dis que notre mission est de rendre la position de l'Europe claire; celle qui n'a jamais changé depuis la signature du JCPOA».

Selon les rapports, le commerce extérieur de l'Iran avec l'Europe s'élevait à plus de 16 millions de tonnes d'une valeur de près de 67 millions de dollars.

L'Iran avait exporté pour 10,3 millions de dollars de marchandises vers 37 pays européens et importé 6,75 milliards de dollars de marchandises de 44 États européens.

