Les Trois Îles font partie intégrante de l'Iran

Saeid KhatibZadeh a souligné en réponse à la déclaration des ministres de la Ligue arabe et du faux comité quadripartite, qui a fait des accusations et des allégations sans fondement contre la République islamique d'Iran: " Il est décevant que les chefs d'états arabes tentent de détourner l’opinion publique de leurs actions perverses et destructrices en créant un ennemi imaginaire, au lieu de s'attaquer aux principaux problèmes auxquels le monde arabe est confronté, tels que; la normalisation avec l'occupant sioniste et le fait de ne pas tenir compte de la cause palestinienne, la poursuite de la guerre oppressive contre le peuple arabe yéménite et la création de la crise humanitaire la plus odieuse de l'ère actuelle et soutenir le terrorisme et les groupes terroristes."

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a démenti toutes ces allégations et a précisé: "Les pays dont l'agression dévastatrice au cours des six dernières années, en plus de détruire les infrastructures de base de la vie au Yémen, a laissé des millions de personnes affamées, malades, déplacées et appauvries, essayent de se dégager de la responsabilité des crimes et de leur mains ensanglantées, avec des accusations sans fondement."

"La répétition de ces diffamations infructueuses concernant les Trois Îles iraniennes n'aura aucun effet sur les faits historiques et géographiques existants, et ces îles font partie intégrante de l'Iran.", a ajouté KhatibZadeh.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué: "La politique de principe de la République islamique envers ses voisins est de garder le bon voisinage, le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. La Ligue arabe et certains pays de la région doivent réorienter leur approche vers le dialogue et la coopération régionaux, au lieu de déclarations vides et provocantes qui ne feront que prolonger le processus destructeur actuel."

La réunion consultative des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe s'est tenue au Caire, le mercredi 3 mars 2021, et les participants ont discuté du projet d'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'états arabes qui se tiendra à Alger.

