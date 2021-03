Le court métrage iranien « Jaune tacheté » au Festival du film d'Atlanta

La quarante-cinquième édition du festival se tiendra à Atlanta du 22 avril au 2 mai 2021, soit du 2 au 12 Ordibehecht 1400 du calendrier iranien.

« Elle voit ses grains de beauté, les entend et les sent », peut-on lire dans le résumé de l'histoire du film.

Le Festival du Film d’Atlanta (ATLFF) est un festival international du film qui se tient depuis longtemps à Atlanta, en Géorgie, et est géré par la Atlanta Film Society, une organisation à but non lucratif.

Lancé en 1976 et se déroulant chaque printemps, le festival présente une gamme variée de films indépendants, avec une attention particulière portée aux films dirigés par des femmes, aux films latino-américains, aux films noirs et aux films du sud-est américain. ATLFF est l'un des rares festivals à se qualifier aux Oscars dans les trois catégories de courts métrages.