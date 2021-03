Conférence du Cœur d’Asie : Zarif rencontre le secrétaire exécutif de la CICA

Le Chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif a rencontré lundi 29 mars 2021 le secrétaire exécutif de la CICA, Kairat Saribai, en marge de la conférence « Le Cœur d’Asie » au Tadjikistan, a rapporté l’IRNA depuis le service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, le Secrétaire exécutif de la CICA, tout en appréciant la participation et la coopération de la République islamique d'Iran aux activités régionales au menue de la Conférence, a brossé un tableau détaillé sur les prochains programmes du forum multinational, y compris la planification de la réunion ministérielle et du Sommet des pays membres de la CICA.

Evoquant la fin de la période d'unipolarité et d'occidentalisme dans le système international, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné l'importance de l'Asie et des pays de la région dans les équations actuelles des relations internationales

Tout en réitérant le soutien de l'Iran au renforcement du CICA et de la coopération des États membres, Zarif a salué le rôle du Kazakhstan dans les pourparlers sur le nucléaire iranien, ainsi que dans les pourparlers de paix d'Astana, comme « le seul moyen efficace » de rétablir la paix en Syrie.

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, qui est arrivé à Douchanbé pour assister à la neuvième Conférence ministérielle sur le processus Istanbul-Cœur de l’Asie, coprésidée par le Tadjikistan et l'Afghanistan, et pour s'entretenir avec de hauts responsables tadjiks, a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables du pays persanophone.

S’exprimant sur l’objectif de son déplacement à son arrivé au Tadjikistan, Zarif a déclaré : « Je suis très heureux d'avoir l'occasion de me rendre dans le pays voisin, ami et persanophone du Tadjikistan pour assister à la Conférence sur le processus Istanbul-Cœur de l’Asie, et pour une visite bilatérale, et d’avoir l’opportunité de travailler avec les responsables du Tadjikistan et d'autres pays pour l'Afghanistan, lui-aussi un pays voisin qui a des affinités culturelles et religieuses avec nous, afin d’aider nos sœurs et nos frères afghans d’y établir, grâce à des efforts conjoints, une paix durable et d’y mettre fin aux conflits. »

Faisant référence à ses rencontres et ses discussions prévues avec de hautes autorités tadjiks, Javad Zarif a ajouté : « Les relations Iran-Tadjikistan sont anciennes et fraternelles, et j'espère que cette visite pourra jouer un bon rôle dans le renforcement et l'expansion de la coopération bilatérale dans tous les domaines. »

En plus d'assister et de prendre la parole à la conférence et de s'entretenir avec des responsables tadjiks, M. Zarif rencontrera également ses homologues Tadjik, afghan, pakistanais, indien et azerbaidjanais.

