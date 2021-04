Zarif et le Président kazakh se penchent sur le processus d’Astana et la CICA

Téhéran (IRNA)- A l’ occasion d’une rencontre ce mercredi à Nur-Sultan, le ministre iranien des Affaires étrangères et le Président kazakh se sont penchés sur diverses questions dont les évolutions liées à l’accord nucléaire de 2015, le processus de paix en Afghanistan, le processus de paix inter-syrien d'Astana et la CICA (Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie).

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, qui se trouve à Nursultan (Astana) pour échanger des vues avec des autorités kazakhes, a rencontré le chef d'État du pays, Kassym-Jomart Tokaïev. Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt mutuel, a rapporté mercredi l'IRNA. Au cours de la rencontre, Mohammad Javad Zarif a qualifié le Kazakhstan de « pays ami et voisin » de l'Iran, bordant la mer Caspienne avant de souligner l'importance des positions en harmonie des deux pays envers les questions régionales et internationales. Javad Zarif a également appelé à des efforts pour trouver des moyens de coopération durable, manière de maintenir et d'élargir les relations entre les deux pays. Soulignant l'histoire commune et l'importance du développement de la coopération avec Téhéran, le Président kazakh a qualifié la République islamique d'Iran de partenaire clé dans la région avant de souligner la nécessité d'une expansion globale des relations dans les secteurs économique et politique.