Les États-Unis sont responsables du retard dans la livraison du vaccin COVID-19 en Iran (Rouhani)

Dans des commentaires après avoir ouvert un certain nombre de projets technologiques par vidéoconférence jeudi, le président Rouhani a déclaré que son administration avait élaboré des plans opportuns pour acheter le vaccin contre le coronavirus à l'étranger et le produire à l'intérieur du pays après le déclenchement de la pandémie.

Cependant, l'obstructionnisme des États-Unis a reporté la livraison du vaccin à l'Iran par le biais du système COVAX de l'OMS, a-t-il ajouté, affirmant que l'ancien président américain Donald Trump méritait la malédiction.

«Les médias anti-iraniens accusent à tort l'administration (iranienne) et la Banque centrale d'un retard dans l'achat du vaccin», a déclaré le président.

Rouhani a déclaré que Téhéran avait signé un contrat pour acheter 10 millions de doses de vaccin contre le coronavirus à une société étrangère, mais que l'envoi avait été «verrouillé en raison de l'obstructionnisme américain».

Il a noté que l'Iran a également payé l'Inde pour plusieurs millions de doses de vaccin, mais les Indiens affirment que leur pouvoir judiciaire a bloqué l'exportation de vaccins vers l'Iran.

«Rien n'a priorité sur le vaccin. Nous allons financer (l'achat) et importer le vaccin où qu'il se trouve », a déclaré le président, ajoutant que des efforts sont également en cours pour développer un vaccin local en grandes quantités.

L'administration iranienne a élaboré des plans pour recevoir plus de 16 millions de doses de vaccins via le COVAX, importer plus de 25 millions de doses de l'étranger et produire 25 millions d'autres doses à l'intérieur du pays.

L'Iran a reçu lundi le premier lot de vaccin contre le coronavirus attribué dans le cadre du programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé, comprenant plus de 700000 doses du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Le pays compte plus de 83 millions d'habitants.

