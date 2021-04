Acier : une augmentation de 3 millions de tonnes de la production malgré les sanctions et la Covid

Téhéran (IRNA)- « La production d'acier de l'Iran l’année dernière (1399) a connu une augmentation de 11% pour atteindre 30 millions et 200 mille tonnes, enregistrant une augmentation de trois millions dans la production, et cela malgré les conditions difficiles provoquées par les sanctions et la crise sanitaire du Covid19, a déclaré dimanche, l'Association iranienne des producteurs d'acier.

Selon le rapport du dimanche 25 avril de l’IRNA, l’Association iranienne des producteurs d'acier a publié les statistiques de production d'acier du pays pour l'année 1399. Selon les chiffres, la production moyenne d'acier du pays a atteint l’année dernière plus de 30,2 millions de tonnes, un nouveau record pour l’Iran dans le domaine de production. Ce chiffre montre une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente (1398). En 1399, malgré les sanctions et la pandémie du Covid19, plus de trois millions de tonnes ont été ajoutées à la production d'acier d’Iran. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**