Les rencontres de Zarif au Kurdistan irakien

Mohammad Javad Zarif et les dirigeants de l'Union patriotique du Kurdistan irakien se sont rencontrés à Erbil.

Outre Bafel Jalal Talabani et Lahur Sheikh Jangi Talabani, les co-présidents de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, les membre du Conseil de direction de l'Union patriotique du Kurdistan irakien et les autres dirigeants de ce parti politique étaient présents à la réunion.

Lors de cette rencontre entre Zarif et les dirigeants de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, outre les dernières évolutions régionales et internationales, les questions d'actualité et les relations bilatérales, les questions économiques et la promotion des relations commerciales entre l'Iran et la région du Kurdistan irakien ont également été abordées.

Hier soir, Zarif avait également des entretiens séparés avec Nechirvan Barzani, le président de la région du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, le chef du Parti démocratique du Kurdistan, Masrour Barzani, le Premier ministre de la région du Kurdistan irakien et Qubad Talabani, le Premier ministre adjoint de la région du Kurdistan irakien .

Avoir d'excellentes relations avec Téhéran et assurer la sécurité de leurs frontières afin qu'aucune action destructrice ne soit entreprise contre l'Iran, étaient parmi les points que les responsables de la Région du Kurdistan irakien ont exprimés à l'unanimité lors de ces réunions avec le chef de la diplomatie iranienne.

