L’Imam Ali (P) a sa place « dans le cœur » des chrétiens (Président de l'Association assyrienne de Téhéran)

S'exprimant lors du dévoilement de l'affiche de la première cérémonie honorant les écrivains, éditeurs et défenseurs de la santé des minorités religieuses le lundi 3 avril à Téhéran Yonathan Betkolia a évoqué le pacte de l'Imam Ali (béni soit-il) avec les chrétiens pour dire : « Ce pacte reflète la vision du premier leadership chiite du monde envers toutes les religions divines et qui devraient présenter au monde. »

Il a ajouté : « Ce traité devrait être traduit dans différentes langues et envoyé aux ambassades et aux maisons de la culture partout dans le monde, car toutes les choses non dites ont été dites dans ce traité. »

Yonathan Betkolia a poursuivi : « Suite à l’avènement de la Révolution islamique, nous nous sommes félicités, car le souci de la religion est réapparu et cela signifiait la mise en œuvre du traité de l'Imam Ali (P). »

Le chef de l'Association assyrienne de Téhéran a continué en se référant aux discours historiques du défunt Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis).

Pour lui la célèbre déclaration de l'Imam qui plaidait pour « une nation unie » et « une main unie » reflète le point de vue du défunt fondateur de la RII à l’égard de toutes les religions monothéistes du pays »

