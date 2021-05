L'Iran et l'Algérie soulignent la nécessité de renforcer la coopération bilatérale

Selon l’IRNA mardi 11 mai depuis le service de la presse du ministère iranien des A.E. , lors d'un appel téléphonique hier entre le Chef de la diplomatie algérien, Sabri Boukadoum et Mohammad Javad Zarif, les deux parties ont présenté leurs meilleures vœux à l’occasion de l’arrivée de la fête de Fitr et les célébrations de la fin du mois béni de ramadan avant de discuter des dernières évolutions régionales et internationales.

Les deux très hauts diplomates se sont également déclarés satisfaits des bonnes relations irano-algériennes, soulignant le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et l'échange de délégations entre les deux pays.

