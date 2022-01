L'Iran félicite la Syrie pour le bon déroulement de ses élections présidentielles

« La tenue réussie des élections et la large participation du peuple syrien est une étape importante dans l'instauration de la paix, de la stabilité, de la tranquillité, de la reconstruction et de la prospérité en Syrie », a indiqué la déclaration émise ce vendredi 28 mai, selon IRNA.

« La République islamique d'Iran, tout en respectant la décision du peuple syrien, soutient le droit des Syriens à l'autodétermination et de décider sur l'avenir de leur pays sans aucune ingérence étrangère et félicite la victoire définitive du Président syrien Bashar Assad dans cette élection au peuple résistant syrien et au Président Assad lui-même », peut-on lire dans toujours dans le texte.

Le président de la Chambre des représentants syrienne a déclaré ce jeudi matin : « Bachar al-Assad a réussi à obtenir 13 millions 540 360 voix sur le nombre total de voix et à devenir Président de la Syrie pour un troisième mandat. »

